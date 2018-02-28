Пелагея рассказала об измене мужа-хоккеиста Телегина

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Певица Пелагея ответила журналистам, обвинившим в измене ее мужа – хоккеиста Ивана Телегина, что у них все хорошо, пишет Super.



Девушку, из-за которой Телегина заподозрили в измене, Пелагея назвала «девицей легкого поведения».

«Пусть никто не переживает. За поведение девушек легкого поведения, к сожалению, ни я, ни мой муж ответственности не несем, исключительно они сами и их родители», – заявила певица.



По ее словам, никакого развода у них не намечается, и Пелагея гордится своим мужем.



Ранее в Сеть попал снимок, на котором мужа певицы Пелагеи целует в губы некая молодая особа. В одном из столичных ресторанов Телегин закатил вечеринку по случаю победы на ОИ и своего дня рождения, где и оказалась девушка Карина. Особо наблюдательные журналисты отметили, что эта же девушка встречала сборную России, в составе которой был Телегин, в московском аэропорту.



В 2012 году певица Пелагея развелась со своим мужем, экс-режиссером телешоу Comedy Women Дмитрием Ефимовичем. В 2016 году певица вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина. Спустя некоторое время у пары появился ребенок.

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