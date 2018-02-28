Митрополит Феофан вместе с осужденными восстановит церковь в мамадышской колонии

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан поможет восстановить церковь, расположенную на территории колонии-поселения № 17 в поселке Дигитли Мамадышского района РТ. Об этом владыка заявил сегодня в ходе визита в исправительное учреждение.

Митрополит Феофан оказался неожиданным гостем: он посещал Мамадышский район и вместе с его главой Анатолием Ивановым решил заехать в колонию.

Первым делом владыка зашел в полуразрушенную церквушку, стоящую рядом с исправительным учреждением. Затем посетил столовую, где ознакомился с меню и убедился, что православные заключенные могут соблюдать ограничения в пище, связанные с требованиями Великого поста. Владыка попросил дать попробовать одно из блюд и остался доволен его качеством и вкусом. Затем он расспросил работниц столовой, как они попали в колонию-поселение. Правящий архиерей также осмотрел жилой корпус, где проживают осужденные женщины, и проверил условия их содержания.

Для встречи важного гостя осужденные собрались в актовом зале. Перед началом беседы Феофан поблагодарил главу района и начальника учреждения за возможность пообщаться с ними.

«Когда я узнал, что здесь есть такое поселение, то решил изменить свой путь и приехать к вам. Знаете, мне бы хотелось сказать, что я приехал к вам не потому, что галочку надо поставить, мне не надо ни перед кем отчитываться, я хотел именно встретиться», – отметил митрополит.

В ходе встречи он поинтересовался, сколько среди заключенных православных, а сколько мусульман. Оказалось, что их здесь примерно поровну.

«Я зашел посмотрел храм. Вот как вы считаете сами? Потому что если я буду биться, и Анатолий Петрович [Иванов], а вам этого не надо будет… Вот если мы возьмемся и своими руками восстановим этот храм? Куда можно будет просто прийти иногда и постоять перед святым образом, немного отдохнуть душой. Как вы считаете, надо восстановить этот храм?» – обратился он к осужденным.

Те подняли руки, продемонстрировав свое одобрение этой идеи.

«Мы правильно делаем. Если бы не было Бога, если бы не было необходимости в вере, не была бы усеяна вся наша матушка Русь ни православными храмами, ни мечетями. Что, дураки до нас были, что все это строили? Или от сытого желудка это делали? Потребность была – вот это самое главное», – сказал тогда Феофан.

Выходя из исправительного учреждения, митрополит еще раз посмотрел на храм и обратился к заключенным: «Поломанные купола – как поломанные судьбы у людей. А вот так, восстанавливая храм, наведем порядок, и ваши судьбы восстановятся. Согласны?».

Осужденные одобрили мысль митрополита и поинтересовались, как правильно наводить порядок в храме.

«Помогай вам Господь, даже жаль с вами расставаться», – сказал напоследок владыка.

Осужденные посещают церковь каждую неделю, молятся и проводят там уборку. В храме сохранились некоторые архитектурные элементы, которые митрополит Казанский и Татарстанский пожелал сохранить в первозданном виде. Также колония получит от митрополии православную литературу, а глава района пообещал помочь с материалами для восстановления церкви.

Вознесенская церковь была построена в 1874 году и является объектом культурного наследия. Средства на возведение храма были выделены купцами Марией Сухопаровой и Иваном Стахеевым. Это пятиглавый храм, но часть куполов сейчас обвалилась. Раньше местных жителей радовал звон шести колоколов, которые также оказались утеряны.