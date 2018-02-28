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Экономика и финансы

«Фабрика предпринимательства» устроит бесплатный интенсив в Нижнекамске

28 февраля 2018, 23:38

Двухмесячный образовательный и практический курс по развитию бизнеса стартует 1 марта на базе центра молодежных инициатив «Ковер».
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). «Фабрика предпринимательства» запускает в Нижнекамске бесплатный курс по развитию бизнеса «Старт-Фабрика Х», сообщает пресс-служба главы Нижнекамского муниципального района.

Проект стартует завтра, 1 марта, в 18:00 в центре молодежных инициатив «Ковер», он будет длиться 2 месяца.

Каждую неделю вместе с наставниками участники будут изучать различные сферы предпринимательства (маркетинг, налоги, партнерство, продажи, бизнес-математика и т.д.), и реализовывать полученные знания на собственном бизнесе. Также будут проходить дополнительные встречи и HARD-задания по 2 — 3 часа.

Лучшие проекты получат поддержку со стороны исполкома Нижнекамского района. 

Принять участие в интенсиве могут жители Нижнекамска от 16 лет.

 


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