«Фабрика предпринимательства» устроит бесплатный интенсив в Нижнекамске

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). «Фабрика предпринимательства» запускает в Нижнекамске бесплатный курс по развитию бизнеса «Старт-Фабрика Х», сообщает пресс-служба главы Нижнекамского муниципального района.

Проект стартует завтра, 1 марта, в 18:00 в центре молодежных инициатив «Ковер», он будет длиться 2 месяца.

Каждую неделю вместе с наставниками участники будут изучать различные сферы предпринимательства (маркетинг, налоги, партнерство, продажи, бизнес-математика и т.д.), и реализовывать полученные знания на собственном бизнесе. Также будут проходить дополнительные встречи и HARD-задания по 2 — 3 часа.

Лучшие проекты получат поддержку со стороны исполкома Нижнекамского района.

Принять участие в интенсиве могут жители Нижнекамска от 16 лет.