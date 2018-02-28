Президент РТ о депутатах Казгордумы: «Кто-то делает, а некоторые просто так – пассажиры»

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на 24-й сессии Казгордумы III созыва Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал муниципальных депутатов к активной работе.

«Многие что-то делают, а некоторые просто так – пассажиры. Поэтому, чтобы пассажиров было меньше, депутаты должны активно работать. Не только требовать», – заявил лидер республики.

На заседании депутат Таисия Чернова подняла тему благоустройства детских площадок, ремонта беседок и теневых навесов, которые находятся на территории детсадов.

«Решить все вопросы сразу мы не сможем. Поэтому мы и выбрали, что в первую очередь необходимо. Эти позиции финансируются республикой. Муниципалитет тоже должен принять участие, находить форму для этой работы», – сказал Президент РТ.

«Вот вы, депутаты, когда вас избирали, говорили, что будете заботиться о своих территориях. Работайте с предпринимателями, предприятиями. У нас очень многие представители бизнеса помогают школам и садикам. Самое простое – прийти сюда и задать вопрос Президенту. Да, мы знаем эту тему. Но давайте мы пройдем хотя бы минимум. Есть школы, которым нет еще 30 лет, а они находятся в плохом состоянии. Нам стыдно, когда мы открываем школу с двумя бассейнами, а рядом стоит школа, в которой нет минимальных удобств», – подчеркнул он.

И добавил, что в связи с этим ремонт школ и детсадов будет продолжен.

«Привести в порядок игровые зоны, площадки детсадов – это не такие большие средства, можно привлечь и инвесторов. Вы сюда пришли не для того, чтобы поаплодировать, какой мэр и Президент хорошие. Вы каждый должны принести что-то. Вы приходите сюда, слушаете отчет, а что вы сами сделали?» – обратился к депутатам Рустам Минниханов.

«На следующей отчетной сессии пять минут в докладе будет уделено работе депутатов, тому, какую лепту они внесли», – заверил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Пятнадцать минут. Это очень важно. Вы с людьми встречаетесь. Столичные депутаты у нас самые лучшие должны быть», – ответил Президент РТ.