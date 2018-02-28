В Казани за последние четыре месяца в преддверии ЧМ появилось 11 новых хостелов

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). В столице Татарстана в преддверии чемпионата мира по футболу за последние четыре месяца появилось 11 новых хостелов. По этому показателю Казань занимает третье место среди самых динамично готовящихся к мундиалю городов, сообщает аналитический центр OneTwoTrip.

На первом месте находится Москва. В столице России построено 60 новых хостелов. На втором месте – Санкт-Петербург с 20 хостелами. Всего по России появилось 140 новых хостелов.

В Екатеринбурге и Сочи отстроено по восемь новых хостелов. В Нижнем Новгороде и Самаре – по семь, в Калининграде – пять. В Ростове-на-Дону и Волгограде открылось по три хостела, в Саранске заработал один.

Директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес заметил, что хостелы открываются заранее, чтобы отработать внутренние процессы и накопить отзывы, на которые болельщики обязательно будут обращать внимание при выборе. При этом новые хостелы с большой долей вероятности продолжат появляться в городах и в оставшиеся до чемпионата месяцы. За последние четыре месяца этот рынок по объему предложения в Интернете вырос на 16 процентов.