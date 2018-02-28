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Газовые заправки в Казани загружены лишь на 16 процентов

28 февраля 2018, 17:36 , Фото: Султан Исхаков

Газовые заправки в Казани загружены лишь на 16 процентов Общая суммарная мощность четырех АГНКС Казани составляет 39,8 млн кубометров природного газа.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Средняя загрузка газовых заправочных станций в Казани составляет 16 процентов. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замдиректора филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Александр Карпов.

«Сегодня средняя загрузка автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС) Казани является не столь высокой. Если в целом по сети в Татарстане загрузка составляет 19 процентов, то в Казани – 16 процентов», – отметил спикер.

На сегодняшний день в столице Татарстана действуют четыре заправки суммарной мощностью 39,8 млн куб. м природного газа.

Как город, принимающий чемпионат мира по футболу 2018 года, Казань готова обслуживать парки крупной техники на газомоторном топливе для перевозки пассажиров, добавил представитель компании «Газпром газомоторное топливо».

 


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