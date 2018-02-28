Обладатель Гран-при фестиваля Аиды Гарифуллиной посетит оперу Вены

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Обладатель Гран-при Международного конкурса академического вокала Аиды Гарифуллиной AIDA получит от оперной дивы сертификат на трехдневную поездку в Вену с посещением спектакля в Венской Штаатсопере и экскурсией по городу. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета фестиваля.

Фестиваль стартует в Казани 1 марта и продлится до 12 мая. В конкурсе могут принять участие музыканты в возрасте от девяти до 19 лет – учащиеся музыкальных школ и школ искусств, студенты музыкальных училищ и колледжей, участники вокальных студий.

Конкурс состоит из двух этапов. Первый заочный этап включает кастинг видеозаписей, присланных на электронный адрес aida-vc@yandex.ru не позднее 15 апреля.

Второй очный тур пройдет в Казани 10 и 11 мая в детской музыкальной школе № 5. Гала-концерт победителей конкурса состоится в Казани 12 мая в Казанской ратуше. В нем примет участие камерный оркестр «Новая музыка» Центра современной музыки Софьи Губайдулиной.

Победители конкурса определятся во всех возрастных категориях. Лауреаты получат дипломы и поощрительные призы. Обладатель Гран-при на три дня поедет в Вену.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 15 апреля по электронной почте – aida-vc@yandex.ru. Адрес оргкомитета – Центр современной музыки Софьи Губайдулиной, 420111, Казань, ул. Тельмана, д. 29, телефон/факс: 8 (843) 230-41-22.