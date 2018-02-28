В первый день весны в Заинске пройдет акция по профилактике онкозаболеваний «Приведи мужа»

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Завтра, 1 марта в Заинской центральной районной больнице состоится акция по профилактике онкозаболеваний у мужчин «Приведи мужа». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Врачи обследуют пришедших мужчин на уровень ПСА (простатического специфического антигена), холестерина и сахара в крови, отмечается в сообщении.

Обследование будут проводить для тех, кто находится в группе риска, – то есть для мужчин в возрасте от 45 до 65 лет. Кроме того, с ними проведут разъяснительные беседы.