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Здоровье и среда

В первый день весны в Заинске пройдет акция по профилактике онкозаболеваний «Приведи мужа»

28 февраля 2018, 21:45

Врачи обследуют мужчин на уровень ПСА, холестерина и сахара в крови.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Завтра, 1 марта в Заинской центральной районной больнице состоится акция по профилактике онкозаболеваний у мужчин «Приведи мужа». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Врачи обследуют пришедших мужчин на уровень ПСА (простатического специфического антигена), холестерина и сахара в крови, отмечается в сообщении.

Обследование будут проводить для тех, кто находится в группе риска, – то есть для мужчин в возрасте от 45 до 65 лет. Кроме того, с ними проведут разъяснительные беседы.


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