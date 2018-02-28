(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Полицейские задержали в Казани четверых «обнальщиков», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД России по РТ.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ была проведена операция по выявлению и задержанию группы «обнальщиков». В ходе грамотно спланированных действий были задержаны четверо жителей Казани. По предварительной версии, мужчины организовали несколько фирм-однодневок, через которые оказывали финансовые услуги по обналичиванию денежных средств. За свои услуги предприниматели брали определенный процент от суммы обнала.

Полицейские обыскали квартиры и офисы подозреваемых, где обнаружили компьютеры, оргтехнику, печати и документацию подставных фирм, телефоны, сим-карты, а также 1 миллион 700 тысяч рублей наличными.

Оперативникам удалось выяснить, что за время своей преступной деятельности подозреваемые получили доход в размере 200 миллионов рублей.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».