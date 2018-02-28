Казань подтвердила звание «третьей столицы» России

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Казань подтвердила свое звание «третьей столицы» России. Об этом сообщил инициировавший соответствующее голосование известный блогер Илья Варламов.

Блогер анонсировал опрос следующим образом: «Скоро борьба за право нести знамя третьей столицы может снова стать актуальной». В качестве конкурентов Казани читателям он предложил Севастополь, Самару, Великий Новгород, Грозный, Екатеринбург, Омск и Нижний Новгород.

За симпатии читателей столица Татарстана боролась только с Екатеринбургом: остальные претенденты на звание третьей столицы не набрали более 12 процентов голосов. За Казань проголосовали около 1,5 тыс. человек, что составляет почти половину от всех принявших участие в опросе.

Впрочем, Варламов счел полученный результат не вполне честным. «Казанцы при активной поддержке татарстанских СМИ очень старались и форсили, но всё-таки не успели до полуночи, и результаты голосования превратились в тыкву!» – написал он и пообещал проведение второго тура.