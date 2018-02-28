Рынок труда Татарстана предлагает более 36 тыс. вакансий

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Потребность в работниках, которая в настоящее время заявлена работодателями в органы службы занятости населения Татарстана, превышает 36 тыс. вакансий. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Только за отчетную неделю работодатели Татарстана предложили более 6 тыс. вакантных рабочих мест. Коэффициент напряженности на рынке труда республики условно составил 0,35 человека на одну вакансию, отмечает в сообщении.

По последним данным, в РТ зарегистрированы более 13 тыс. безработных граждан. По сравнению с предыдущим периодом их стало больше на 36 человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,64 процента от общей численности рабочей силы в регионе.