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Экономика и финансы, Общество

Рынок труда Татарстана предлагает более 36 тыс. вакансий

28 февраля 2018, 22:28

За отчетную неделю работодатели республики предложили свыше 6 тыс. вакантных рабочих мест.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Потребность в работниках, которая в настоящее время заявлена работодателями в органы службы занятости населения Татарстана, превышает 36 тыс. вакансий. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Только за отчетную неделю работодатели Татарстана предложили более 6 тыс. вакантных рабочих мест. Коэффициент напряженности на рынке труда республики условно составил 0,35 человека на одну вакансию, отмечает в сообщении.

По последним данным, в РТ зарегистрированы более 13 тыс. безработных граждан. По сравнению с предыдущим периодом их стало больше на 36 человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,64 процента от общей численности рабочей силы в регионе.


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