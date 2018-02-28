Появилось видео задержания в Калуге подпольных «оружейников»

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Появилось видео задержания в Калуге подпольных продавцов оружия, сообщает газета «Известия».

27 февраля в Калуге сотрудниками ФСБ были задержаны четверо мужчин, подозреваемых в незаконном обороте оружия. У них изъяли 15 автоматов, 10 пистолетов, пулемет, винтовку, девять самодельных взрывных устройств, три с половиной килограмма взрывчатого вещества, а также более 200 патронов различного калибра.

Помимо оружия и боеприпасов у задержанных нашли атрибутику с символикой экстремистской организации «Артподготовка».

Силовиками так же была прекращена деятельность лаборатории по изготовлению самодельной взрывчатки, переделки оружия и производству боеприпасов.