На Украине признали неконституционным региональный статус русского языка

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Закон «Об основах государственной языковой политики» 2012 года (так называемый закон Кивалова-Колесниченко) признан Конституционным судом Украины противоречащим Основному закону страны, сообщает ТАСС.

Закон Кивалова-Колесниченко был принят в июне 2012 года. Согласно ему языки национальных меньшинств Украины, в том числе и русский, получили статус региональных языков.

В соответствии с ним несколько областных и городских советов признали русский язык региональным, что практически приравняло его к государственному.