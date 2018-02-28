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Общество

На Украине признали неконституционным региональный статус русского языка

28 февраля 2018, 18:52

Конституционный суд Украины подтвердил, что закон о языковой политике 2012 года противоречит Основному закону страны.

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Закон «Об основах государственной языковой политики» 2012 года (так называемый закон Кивалова-Колесниченко) признан Конституционным судом Украины противоречащим Основному закону страны, сообщает ТАСС.

Закон Кивалова-Колесниченко был принят в июне 2012 года. Согласно ему языки национальных меньшинств Украины, в том числе и русский, получили статус региональных языков.

В соответствии с ним несколько областных и городских советов признали русский язык региональным, что практически приравняло его к государственному.


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