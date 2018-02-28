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В ЖК «Салават Купере» заселили последний дом 12-го квартала

28 февраля 2018, 16:45 , Фото: Александр Эшкинин

В ЖК «Салават Купере» заселили последний дом 12-го квартала В 255-квартирном доме будут жить около 240 участников программы социальной ипотеки, врачи-грантополучатели, ветераны Великой Отечественной войны.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). В жилом комплексе «Салават Купере» прошло торжественное заселение дома № 6 по улице Айрата Арсланова (строительный номер – 12-4).

В 255-квартирном доме будут жить около 240 участников программы социальной ипотеки, а также врачи-грантополучатели, ветераны Великой Отечественной войны и переселенцы из аварийного жилья, сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

«Сегодня мы заселяем последний в микрорайоне дом. Если при осмотре квартир либо в дальнейшем у вас появятся замечания, обращайтесь к подрядной организации "Барсэлитстрой+", они должны их устранить. Гарантийный срок составляет пять лет», – рассказал на торжественной церемонии руководитель управления приемки работ и финансирования ГЖФ РТ Владимир Никифоров.

Первая очередь жилкомплекса «Салават Купере» (10-й, 11-й, 12-й, 13-й кварталы) состоит из 22 домов на 6 тыс. 426 квартир. Также здесь строится вторая очередь (7-й и 8-й кварталы), которая состоит из десяти домов на 2924 квартиры.


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