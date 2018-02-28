Спортсмен из РТ дважды взял «бронзу» по прыжкам в воду на турнире в Германии

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Россиянин Никита Шлейхер завоевал две бронзовые медали на первом этапе серии Гран-при по прыжкам в воду, сообщает «Чемпионат.com».

Спортсмен стал третьим в прыжках с трехметрового трамплина и в прыжках с вышки.

«Мог бы еще лучше, потенциал для этого есть!», – уверен наставник спортсмена Павел Муякин, главный тренер РТ по прыжкам в воду.

Татарстан в составе сборной России на турнире в Германии представлял и Александр Белевцев, тоже студент Поволжской академии спорта. Первый этап Гран-при проходил в немецком Ростоке в 23 по 25 февраля.