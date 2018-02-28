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Спортсмен из РТ дважды взял «бронзу» по прыжкам в воду на турнире в Германии

28 февраля 2018, 17:55

Студент Поволжской академии спорта Никита Шлейхер выступил в составе сборной России на стартовом этапе Гран-при по прыжкам в воду.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Россиянин Никита Шлейхер завоевал две бронзовые медали на первом этапе серии Гран-при по прыжкам в воду, сообщает «Чемпионат.com».

Спортсмен стал третьим в прыжках с трехметрового трамплина и в прыжках с вышки.

«Мог бы еще лучше, потенциал для этого есть!», – уверен наставник спортсмена Павел Муякин, главный тренер РТ по прыжкам в воду.

Татарстан в составе сборной России на турнире в Германии представлял и Александр Белевцев, тоже студент Поволжской академии спорта. Первый этап Гран-при проходил в немецком Ростоке в 23 по 25 февраля.


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