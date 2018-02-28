(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории, ныне информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков планирует подать в суд на миллиардера Михаила Прохорова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Родченкова Джима Уолдена.

Ранее российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина подали иск о клевете в суд Нью-Йорка. Спортсменки требуют взыскать с информатора WADA по 10 млн долларов каждая в качестве компенсации. Иск поддержал бизнесмен Прохоров, который возглавлял Союз биатлонистов России с 2008-го по 2014 год.

Ольгу Зайцеву, Яну Романову и Ольгу Вилухину лишили серебряных медалей Олимпиады 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Обвинения были основаны на показаниях Родченкова.