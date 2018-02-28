Татарстанцы стали победителями чемпионата ПФО по спортивной гимнастике

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Представители Татарстана стали победителями в нескольких дисциплинах на чемпионате Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике, сообщает микроблог «Спорт Татарстан» в Twitter’е.

В многоборье первое место занял казанец Александр Чичеров, а его земляк Максим Синичкин стал победителем в упражнениях на кольцах. Уроженка Нижнекамска Дарья Лопатина – вторая в опорном прыжке.

Чемпионат проходил в Пензе с 22 по 24 февраля. По его результатам лучшие спортсмены Поволжья отправятся на соревнования всероссийского уровня, которые будут организованы в Казани в апреле этого года.