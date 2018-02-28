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США начали подготовку к космической войне

28 февраля 2018, 21:21

В ВВС Соединенных Штатов уверены, что удары из космоса будут наноситься уже через несколько лет.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). ВВС США готовятся вести боевые действия в космосе, пишут «Известия» со ссылкой на заявление начальника штаба ВВС США Дэвида Гольдфейна.

«Я считаю, что мы будем наносить удары из космоса через несколько лет. И мы (ВВС США — прим. Т-и) являемся родом войск, который должен руководить совместными боевыми действиями на этой новой оспариваемой территории. Это то, чего требует страна», — сказал Гольдфейн.

Чтобы повысить огневую мощь США, американской разведке нужно внедрить коммуникационные возможности во все сферы (море, воздух, земля и киберпространство). Кроме того, ВВС США нуждаются в новом поколении командующих, заметил Гольдфейн.


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