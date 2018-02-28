Казанский авиазавод получил заказ на создание опытных образцов ПАК ДА

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Казанский авиационный завод (КАЗ) имени С. П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев» реализует проект перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). Об этом рассказал директор предприятия Николай Савицких, передает ТАСС.

Реализация проекта ПАК ДА обеспечит завод заказами на десять лет, отметил руководитель предприятия.

В настоящее время завод ведет работы по проектированию и организации производства перспективного авиакомплекса. Защищен технический облик самолета, заключен договор на выполнение опытно-конструкторских работ и на строительство опытных образцов, пояснил Савицких.

Начало постановки ПАК ДА на вооружение запланировано на 2025 – 2030 годы. До этого авиакомплекс пройдет необходимые испытания, сообщал ранее председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев.

Работы по проработке концепции ПАК ДА начались в 2009 году. По имеющейся информации, новый стратегический бомбардировщик будет выполнен в соответствии с концепцией «летающее крыло».