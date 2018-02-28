Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Последний акционный унитаз стал причиной драки двух петербуржцев

28 февраля 2018, 15:50

Очевидцы поделились в социальных сетях видеозаписью кулачных боев в строительном гипермаркете Санкт-Петербурга.

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Последний акционный унитаз стал причиной драки двух петербуржцев, сообщает Росбалт.

Инцидент произошел в одном из крупных гипермаркетов Санкт-Петербурга. Двое мужчин не смогли договориться, кому достанется последний «скидочный» унитаз и керамическая плитка. Решить вопрос парни решили по старинке – в кулачном бою.

На кадрах видеозаписи видно, как драчунов пытаются разнять жены и сотрудники магазина.

Кому все-таки достался вожделенный фаянс — осталось за кадром.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter