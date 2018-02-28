Румын Габриэль Энаке пополнил состав «Рубина»

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Казанский «Рубин» подписал контракт с 27-летним румынским правым защитником и полузащитником Габриэлем Энаке. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Игрок будет выступать за команду из столицы Татарстана под номером 26, отмечается в сообщении.

Энаке уже находился в расположении «Рубина» в ходе испанских сборов и выступал за него в контрольном матче с норвежским «Русенборгом».

Габриэль Николае Энаке ранее выступал за клубы «Миовени» и «Астра», с 2016 года был в составе «Стяуа». В рядах «Астры» становился чемпионом Румынии (2015/16), обладателем Кубка Румынии (2013/14) и Суперкубка Румынии (2014/15). В сезоне-2017/18 провел за «Стяуа» 23 матча. Пять матчей сыграл в составе сборной Румынии.