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Румын Габриэль Энаке пополнил состав «Рубина»

28 февраля 2018, 15:36 , Фото: twitter.com/fcrk

Румын Габриэль Энаке пополнил состав «Рубина» Игрок уже находился в расположении казанского клуба в ходе испанских сборов.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Казанский «Рубин» подписал контракт с 27-летним румынским правым защитником и полузащитником Габриэлем Энаке. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Игрок будет выступать за команду из столицы Татарстана под номером 26, отмечается в сообщении.

Энаке уже находился в расположении «Рубина» в ходе испанских сборов и выступал за него в контрольном матче с норвежским «Русенборгом».

Габриэль Николае Энаке ранее выступал за клубы «Миовени» и «Астра», с 2016 года был в составе «Стяуа». В рядах «Астры» становился чемпионом Румынии (2015/16), обладателем Кубка Румынии (2013/14) и Суперкубка Румынии (2014/15). В сезоне-2017/18 провел за «Стяуа» 23 матча. Пять матчей сыграл в составе сборной Румынии. 


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