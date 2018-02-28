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Общество

Шесть тонн некачественного хлеба были забракованы в РФ за 2017 год

28 февраля 2018, 22:00

Плохо пропеченный или плесневелый хлеб не попадал на полки магазинов.

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Более 6 т хлебобулочных изделий в 2017 году были признаны бракованными, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Оказалась запрещена реализация 1330 партий хлеба. За последние пять лет доля брака в производстве была снижена, отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Хлебобулочные изделия признавались не соответствующими нормам, если отличались повышенной влажностью, содержанием токсичных элементов, пестицидов или плесени. Также причиной браковки становился непропеченный мякиш, несоответствующее содержание дрожжей и патогенных микроорганизмов.

 


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