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В ИА «Татар-информ» расскажут об акции «Подари Коран незрячему и сделай его счастливым»

28 февраля 2018, 16:50

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Завтра, 1 марта, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная благотворительной акции благотворительного фонда «Ярдэм» «Подари Коран незрячему и сделай его счастливым».

В мероприятии примут участие автор уникальных методик обучения и реабилитации глухих, слепоглухих, незрячих и слабовидящих Малика ханум Гельметдинова, исполнительный директор попечительского совета фонда «Ярдэм» Лирия Кусайманова, преподаватель лечебно-учебного реабилитационного центра фонда «Ярдэм» Идрис Хаертдинов и коран-хафиз Имран Шигубаев.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.


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