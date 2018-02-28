Глава МВД Украины обзавелся «скромной виллой» в Италии

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в 2017 году стал владельцем виллы в Италии, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Вилла на побережье Средиземного моря состоит из 26 номеров в здании площадью более 550 метров на первом, втором этажах и в подвале. Стоимость недвижимости оценивается в 774 тысячи евро (примерно 53,3 млн рублей).

Аваков признал причастность его семьи к приобретению виллы в Италии.

«Это один из туристических бизнес-проектов, которым занимается жена в Италии в рамках работы в итальянской компании, — заметил министр. — Речь идет о помещении под мини-отель, приобретенном за кредитные средства и при участии средств капитала компании Avitalia S.R.L».