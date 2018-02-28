Все новости Татарстан Россия

В мире

Глава МВД Украины обзавелся «скромной виллой» в Италии

28 февраля 2018, 15:58

Украинские СМИ пишут о покупке Арсеном Аваковым виллы за 774 тысячи евро на побережье Средиземного моря.
СМИ: Разведка Минобороны использовала «троллинг» во время событий на Майдане
Депутата Госдумы Сергея Маркова не пустили на Украину
«Газпром»: «Европейской» Украине – «европейские» 400 долларов
Украина ищет деньги на ремонт единственной подводной лодки
ВТО пополнилась Украиной

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в 2017 году стал владельцем виллы в Италии, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Вилла на побережье Средиземного моря состоит из 26 номеров в здании площадью более 550 метров на первом, втором этажах и в подвале. Стоимость недвижимости оценивается в 774 тысячи евро (примерно 53,3 млн рублей).

Аваков признал причастность его семьи к приобретению виллы в Италии. 

«Это один из туристических бизнес-проектов, которым занимается жена в Италии в рамках работы в итальянской компании, — заметил министр. — Речь идет о помещении под мини-отель, приобретенном за кредитные средства и при участии средств капитала компании Avitalia S.R.L».


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter