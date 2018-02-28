Двое пожарных погибли при тушении квартиры в многоэтажке на севере Москвы

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Двое пожарных погибли при тушении пожара в многоэтажке на севере Москвы, сообщает ТАСС.

Возгорание произошло в одной из квартир на девятом этаже 16-этажного жилого дома на севере столицы. Одними из первых к месту ЧП прибыли двое пожарных – 32-летний Михаил Фомин и 35-летний Александр Драевский. Они успели спасти из квартиры четверых человек, трое из которых дети. Но сами уйти не успели. Из-за лопнувших в квартире стекол и притока воздуха пожар вспыхнул с новой силой. Оба огнеборца получили сильнейшие ожоги и скончались на месте.

По данным СМИ, оба пожарных будут представлены к государственным наградам.