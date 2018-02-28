Минэкономики РФ одобрило налоговые льготы на сделки с цифровыми активами

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Министерство экономики РФ одобрило налоговые льготы на прибыль от сделок с цифровыми финансовыми активами, пишет «Коммерсантъ».

Ведомство также приняло решение об увеличении с 50 тыс. рублей до 500 тыс. максимальной суммы вложений для неквалифицированных инвесторов и отменило ограничения на инвестиции в выпущенные в России цифровые токены («заменители денег»).

«Увеличение вложений для неквалифицированных инвесторов – дискуссионный вопрос, который можно обсудить», – считает замминистра экономики РФ Алексей Моисеев. А вот введение налоговых льгот, по его мнению, вполне целесообразно.

Моисеев – автор законопроекта по регулированию выпуска и оборота цифровых токенов и составлению смарт-контрактов. Из него следует, что токены могут выпускать юридические лица для привлечения финансирования. Каждый выпуск токенов должен сопровождаться публикацией сопроводительных документов, основной из которых – публичная оферта, где описаны все детали будущей сделки.

Смарт-контракт определяется в документе как электронный алгоритм, позволяющий при определенных условиях автоматически обмениваться деньгами, акциями и другими активами. Данные обмена записываются в блокчейн в строгой последовательности.