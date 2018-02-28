За год на благоустройство моногородов Татарстана направили более 2 млрд рублей

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). За 2017 год в Татарстане на реализацию федеральной программы поддержки моногородов «Пять шагов благоустройства повседневности» выделили 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Фонда развития моногородов.

В прошлом году в Зеленодольске было завершено благоустройство парка, реконструировали стадион «Авангард». Возрожден городской пляж «Ремешка». Также началось строительство центра для спортсменов и экстремалов на водонапорной башне.

В Нижнекамске создан новый городской пляж, приспособленный и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Обновлены площадь и сквер Лемаева, на площади построено пять площадок для творческих занятий детей разного возраста.

Завершены начатые в 2016 году работы по благоустройству бульвара имени Карима Тинчурина и Шишкинского бульвара в Набережных Челнах. В Чистополе одним из самых крупных проектов стала реконструкция бульвара по улице Карла Маркса.

В Елабуге на месте старого майдана появился «Гуляй-парк» с зонами для активного отдыха, спорта, прогулок и детских развлечений. Кроме того, здесь обновлены площадь Памяти, территория у памятника художнику Ивану Шишкину и Соборная площадь, облагорожен сквер Нечаева. В Менделеевске построены парк «Дружба народов» и парк «Ушковские острова» на берегу реки Тоймы.

Городские объекты для создания и обновления выбирались на основе пожеланий местных жителей.

«Органам власти в Татарстане необходимо и дальше вовлекать население в процессы по улучшению качества городской среды, необходимо вести активный диалог с гражданами. Мы должны понимать, что людям необходимо для комфортной жизни, учебы, ведения бизнеса, и исходить из их пожеланий. Граждане должны активно участвовать в обсуждении разработанных проектов, а также иметь возможность для реализации собственных инициатив», – отмечал в связи с этим Президент РТ Рустам Минниханов.