(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). В Нижнекамске и Зеленодольске увеличилось количество безработных, их число составило около 1,3 тыс. и 500 человек соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Однако в некоторых моногородах республики отмечено уменьшение количества неработающих. Среди них – Елабуга, Камские Поляны, Чистополь и Менделеевск.

В Набережных Челнах, согласно последним данным, насчитывается примерно 1,2 тыс. безработных граждан. По сравнению с предыдущим отчетным периодом их стало на три человека меньше.