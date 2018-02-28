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Общество

В Нижнекамске и Зеленодольске увеличилось количество безработных

28 февраля 2018, 23:17

На учете в центрах занятости населения Нижнекамска и Зеленодольска числится около 1,3 тыс. и 500 безработных соответственно.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). В Нижнекамске и Зеленодольске увеличилось количество безработных, их число составило около 1,3 тыс. и 500 человек соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Однако в некоторых моногородах республики отмечено уменьшение количества неработающих. Среди них – Елабуга, Камские Поляны, Чистополь и Менделеевск.

В Набережных Челнах, согласно последним данным, насчитывается примерно 1,2 тыс. безработных граждан. По сравнению с предыдущим отчетным периодом их стало на три человека меньше.


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