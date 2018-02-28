За подмену детей в роддоме предложили ввести уголовную ответственность

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Уголовную ответственность для медсестер за подмену детей в родильных домах предлагают ввести в Госдуме, сообщает РИА Новости.

О начале своей работы над таким законопроектом заявила заместитель главы семейного комитета Государственной думы РФ Елена Вторыгина. Сейчас уголовную ответственность в случае ошибки несут только должностные лица, а не медсестры, которые чаще всего являются виновными в подмене детей.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, ранее бывший главным государственным санитарным врачом РФ, не считает, что такой законопроект необходим, так как подобные ошибкт случаются нечасто.

Тем не менее, факт подмены детей остается вопиющим: ранее СМИ сообщали, что матери двух девочек, перепутанных в родильном доме почти 40 лет назад, готовятся подать в суд.

В настоящее время за подмену ребенка в корыстных целях злоумышленнику грозят лишение свободы сроком до пяти лет и штраф до 200 тыс. рублей. В случае ошибки, произошедшей по неосторожности, признанное виновным должностное лицо может быть привлечено к дисциплинарной ответственности или к ответственности по статье «халатность».