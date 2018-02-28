Владелец известного челнинского клуба «Батыр» не исключает возможности его продажи

(Набережные Челны, 28 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В социальных сетях Набережных Челнов появились сообщения о том, что в скором времени некогда популярный ночной клуб «Батыр» будет закрыт. Один из владельцев «Батыра» – Денис Нитенко не подтвердил факт полного закрытия клуба, но и не стал исключать возможность его продажи. Об этом он сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ».

Депутат Горсовета и одновременно совладелец клуба пояснил, что «Батыр», как и вся развлекательная индустрия Автограда, сегодня переживает не самые лучшие времена. В связи с этим было решено пересмотреть график деятельности заведения. Отныне он будет работать событийно. В дни проведения мероприятий в «Батыре» будет действовать обычный режим. В остальные дни его двери будут закрыты.

На вопрос, рассматривает ли он возможность продажи объекта, Нитенко сказал буквально следующее: «Я как предприниматель считаю, что любой бизнес и товар могут быть проданы – все зависит от того, сколько за него дадут. Дадут хорошую цену – продадим».

Клуб располагается в здании, имеющем историческую ценность для Челнов. Здание строилось по принципу народной стройки. Впоследствии здесь разместился кинотеатр «Батыр», который принял своих первых зрителей в декабре 1975 года. Это был самый большой кинотеатр в городе, где работали два зала на 800 и 300 мест, здесь всегда были очереди к кассам.

Однако, по словам Нитенко, от кинотеатра в здании мало что сохранилось, ведь оно неоднократно переделывалось под функционал ночного клуба.

Между тем в ходе обсуждения новости о закрытии клуба челнинцы в соцсетях активно высказывали свои пожелания насчет того, что они бы хотели видеть в «Батыре». Звучали мнения, что здание можно было бы отдать театру «Мастеровые» или использовать для размещения любого культурного объекта, которых в городе явно не хватает.

На вопрос, рассматривает ли Нитенко возможность продажи объекта муниципалитету, тот сказал: «Муниципалитет, как и любой другой покупатель, имеет право обратиться к нам со своим предложением».

При этом совладелец заведения отметил, что «Батыр» и в качестве ночного клуба неплохо себя зарекомендовал: «Все приезжие московские звезды в один голос утверждают, что это один из лучших клубов, которые они видели в стране. И находись "Батыр" сейчас не в Челнах, а в Москве, он был бы весьма востребован».