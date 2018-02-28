Более 300 специалистов со всего мира съехались в Казань на форум по менеджменту

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Более 300 ученых со всего мира съехались на форум по менеджменту, управлению качеством и управлению инновациями, который проходит в эти дни в Казани. В мероприятии принимают участие специалисты из России, Великобритании, Японии и других стран.

Международный форум «Эффективные системы менеджмента: качество, инновации, образование» проходит в Казани уже в седьмой раз. Организатором мероприятия с 2011 года является Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова.

«За эти годы форум стал событием международного уровня, направленным на поиск инновационного направления развития компаний, площадкой для обсуждения актуальных социально-экономических проблем и обучения современным управленческим технологиям», – сказала на открытии форума ректор КИУ Асия Тимирясова. На форуме широко представлены зарубежные делегаты. Уже четвертый год в мероприятии участвуют президент компании Toyota Engineering Corporation Судзуки Кацухико.

«Мне нравится Казань, мне нравится, как город меняется, у меня установились тесные связи с отделением промышленного менеджмента Казанского инновационного университета под руководством профессора, доктора экономических наук Ирины Антоновой. Мне нравится их инновационный подход к образованию», – поделился он своими впечатлениями с ИА «Татар-информ».

Форум представляет собой дискуссионную площадку, на которой представители бизнеса, госструктур и экспертных сообществ обсуждают современные стратегии управления, вопросы повышения эффективности бизнеса и другие вопросы.

Для руководителей и специалистов организованы три тематические площадки: «Устойчивое развитие: качество и инновации», «Качество и инновации в здравоохранении», «Университет – территория опережающего развития».

По итогам проведения форума будет издан сборник статей, который разместят в научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru и зарегистрируют в наукометрической базе РИНЦ.