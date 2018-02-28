Минниханов призвал Метшина разобраться с жалобами горожан на работу медучреждений

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на 24-й сессии Казгордумы III созыва Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал мэра Казани Ильсура Метшина разобраться с неудовлетворенностью горожан работой медицинских учреждений.

В сфере здравоохранения делается очень многое, подчеркнул лидер республики. «Думаю, что все поликлиники в этом году мы приведем в нормативное состояние. Но 827 обращений от жителей было в наш адрес. Жалобы в основном обоснованные. Самое главное, Ильсур Раисович, обратите внимание на удовлетворенность работой учреждений здравоохранения. Мы в рейтинге вот такие, а удовлетворенность всего 49 процентов. Почему люди недовольны оказываемыми медицинскими услугами? Надо внимательно изучить. Бывший руководитель городского медицинского учреждения сегодня министр здравоохранения. Вот и анализируйте. В Челнах я тоже высказал критику», – заявил Президент РТ.

«При таких инвестициях. Мы же говорим о "Дружелюбной поликлинике", есть и другие программы. Почему люди недовольны? Уже и здания хорошие, значит, не умеем разговаривать с пациентами, грубим, не можем разъяснить, люди в очередях стоят. Конечно, когда Президент приезжает, все красиво показываем», – добавил он.

Рустам Минниханов заверил, что эта тема будет приоритетной для руководства республики. «Ильсур Раисович, прошу вас тоже взять на личный контроль эти вопросы. Это очень важно», – заключил он.