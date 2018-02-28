Лавров обвинил США в подготовке Европы к тактическому ядерному удару по России

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в подготовке армий стран Европы к нанесению тактического ядерного удара по России. Соответствующее заявление он сделал на конференции по разоружению в Женеве, передает «Интерфакс».

Глава МИД при этом сказал об отсутствии у российской стороны развернутого тактического ядерного оружия, которое сосредоточено на находящихся на территории страны базах хранения.

В размещенном же в европейских странах тактических ядерных боеприпасах США Лавров увидел не пережиток холодной войны, а «явно агрессивную позицию».

Практику «совместных ядерных миссий» российский министр охарактеризовал как дестабилизирующую и нарушающую Договор о нераспространении ядерного оружия. В соответствующих учениях он усмотрел подготовку европейских армий к применению тактических ядерных вооружений против РФ.

В заключение С. Лавров выразил надежду на то, что в дальнейшем европейские страны откажутся от размещения на своей территории американского ядерного оружия.