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Политика

Лавров обвинил США в подготовке Европы к тактическому ядерному удару по России

28 февраля 2018, 14:54

Глава МИД РФ раскритиковал практику «совместных ядерных миссий» американских и европейских военных.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в подготовке армий стран Европы к нанесению тактического ядерного удара по России. Соответствующее заявление он сделал на конференции по разоружению в Женеве, передает «Интерфакс».

Глава МИД при этом сказал об отсутствии у российской стороны развернутого тактического ядерного оружия, которое сосредоточено на находящихся на территории страны базах хранения.

В размещенном же в европейских странах тактических ядерных боеприпасах США Лавров увидел не пережиток холодной войны, а «явно агрессивную позицию».

Практику «совместных ядерных миссий» российский министр охарактеризовал как дестабилизирующую и нарушающую Договор о нераспространении ядерного оружия. В соответствующих учениях он усмотрел подготовку европейских армий к применению тактических ядерных вооружений против РФ.

В заключение С. Лавров выразил надежду на то, что в дальнейшем европейские страны откажутся от размещения на своей территории американского ядерного оружия. 


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