Ученые: диета против гипертонии помогает избежать депрессии

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) для гипертоников положительно влияет на психологическое состояние пациентов, пишет газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на доктора медицинских наук Лорел Чериян из чикагского Университета Раша.

С течением времени люди, чей рацион включает фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, становятся гораздо менее подвержены депрессии, чем те, кто не следит за своим питанием.

Для исследования отобрали почти тысячу пациентов, чей возраст в среднем составлял 81 год. В течение шести лет врачи оценивали их физическое и психическое состояние, а также анкетировали на тему частотности употребления различных продуктов.

Те пациенты, которые придерживались антигипертонической диеты, на 11 процентов меньше были подвержены депрессивным состояниям, чем те, кто предпочитал фруктам и овощам продукты с высоким содержанием жиров.

Доктор Чериян планирует продолжать исследования, чтобы подтвердить полученный результат и выявить те компоненты диеты, которые помогают предотвратить депрессию.