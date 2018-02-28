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В прошлом году в Татарстане зафиксировано 11 случаев бешенства диких животных

28 февраля 2018, 16:15 , Фото: tatarstan.ru

В прошлом году в Татарстане зафиксировано 11 случаев бешенства диких животных За два года заболеваемость бешенством среди диких животных в Татарстане сократилась в 13,2 раза.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Диана Авакян). В прошлом году в Татарстане зафиксировано 11 случаев бешенства среди диких животных, за два года этот показатель снизился в 13,2 раза. Об этом председатель Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков рассказал на итоговом заседании коллегии ведомства.

В 2015 году в республике были выявлены 145 случаев заболевания бешенством диких плотоядных животных.

«В связи с этим (борьбой с бешенством – прим. Т-и) приняты меры по регулированию численности лисиц и волков. В муниципальных районах республики созданы 226 специализированных бригад. Ежегодное регулирование численности обеспечивает ее стабильное состояние. Также совместно с ветеринарными органами ежегодно проводится оральная вакцинация во всех без исключения охотничьих угодьях республики», – пояснил докладчик.


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