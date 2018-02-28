Госкомитет РТ по биоресурсам: В любой момент африканская чума свиней может прийти в республику

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Диана Авакян). Татарстан в любой момент может прийти африканская чума свиней. Об этом председатель Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков заявил на итоговом заседании коллегии ведомства.

«В целях недопущения заноса АЧС в республике обеспечены мероприятия по понижению численности кабанов путем проведения охот, а также регулирования численности кабанов на территориях с высокой концентрацией. Так, в сезон охоты 2017-2018 годов в республике выдали 2249 разрешений на добычу кабанов, в том числе 391 разрешение в рамках регулирования их численности. Это 40 процентов от общей численности кабанов в республике. Данная мера позволяет сдерживать рост поголовья», – пояснил Батков.

По результатам регулирования численности животных в республике добыты 485 кабанов. Всего за сезон 2016-2017 годов в РТ сданы пробы для исследования на АЧС от 2123 кабанов.

«Совместными усилиями нам удалось не допустить случаев заражения диких кабанов в республике, однако ситуация остается очень сложной. Случаи АЧС среди диких кабанов неоднократно выявлены в соседней Чувашской Республике, и в любой момент эта беда может прийти к нам», – подытожил докладчик.