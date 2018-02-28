НАК заявил о предотвращении теракта на школьной линейке в Москве

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). НАК заявил о предотвращении теракта на школьной линейке, сообщает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что в конце августа прошлого года в Москве был задержан мужчина. Он приехал в Москву на заработки. Он устроился рабочим на одну из строек столицы и жил в строительном вагончике. Гастарбайтер был недоволен работой и прорабом. В какой-то момент мужчина решил избавиться от надоевшего начальника, но передумал. В голове злоумышленника возник более циничный план – убить детей в одной из столичных школ после праздничной линейки первого сентября.

По информации НАК, за 2017 год были предотвращены 25 терактов, в том числе во время проведения Кубка конфедераций, и 68 преступлений экстремисткой направленности.