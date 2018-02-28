В «Баскет-холле» на ринг выйдут Patriot Boxing Team и Indian Tigers

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Второго марта в «Баскет-холле» в рамках VIII сезона World Series of Boxing состоится матч по боксу между командами Patriot Boxing Team (Россия) и Indian Tigers (Индия), сообщается на сайте Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

WSB — международные соревнования, организованные в 2010 году Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA). Это единственный в мире командный турнир по боксу, где команды из разных стран соревнуются в регулярном сезоне за право выхода в плей-офф.

В этом сезоне участвуют 12 команд, разбитых на 3 группы: «Америка» — Колумбия, Куба, Венесуэла и Узбекистан; «Европа» — Италия, Великобритания, Франция и Хорватия; «Азия» — Россия, Казахстан, Индия и Китай.

Сезон идет с марта по июнь. Он делится на регулярную часть и плей-офф. Зачетная система — лично-командная.

Patriot Boxing Team участвует в WSB во 2-й раз. В прошлом году она уступила команде Казахстана в четвертьфинале. На этот раз в регулярной части турнира российских боксеров ждут матчи с опытными соперниками — командами Astana Arlans (Казахстан) и China Dragons (Китай) и с командой-дебютантом Indian Tigers.

VIII и IX сезоны WSB — квалификация на чемпионат мира по боксу, который состоится в Сочи в 2019 году.