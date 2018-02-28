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Команду из Татарстана отобрали на турнир по юнифайд-футболу в Чикаго

28 февраля 2018, 22:21

Турнир среди юношей пройдет в июле 2018 года.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Юношескую команду из Татарстана отобрали на турнир по юнифайд-футболу в Чикаго. Об этом сообщается в письме Специальной олимпиады России, адресованном Президенту РТ Рустаму Минниханову.

«По итогам Спартакиады отобрана команда для участия во Всемирном турнире по юнифайд-футболу, который пройдет в июле 2018 года в Чикаго, и мы искренне рады, что это команда из Республики Татарстан!» – говорится в сообщении.

Кроме того, к письму прикреплен список команды, состоящий из 16 человек под руководством тренера А. П. Куклева.


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