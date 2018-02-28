(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Юношескую команду из Татарстана отобрали на турнир по юнифайд-футболу в Чикаго. Об этом сообщается в письме Специальной олимпиады России, адресованном Президенту РТ Рустаму Минниханову.

«По итогам Спартакиады отобрана команда для участия во Всемирном турнире по юнифайд-футболу, который пройдет в июле 2018 года в Чикаго, и мы искренне рады, что это команда из Республики Татарстан!» – говорится в сообщении.

Кроме того, к письму прикреплен список команды, состоящий из 16 человек под руководством тренера А. П. Куклева.