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Экономика и финансы, Общество

В России выплаты семьям с детьми освободят от налогов

28 февраля 2018, 14:33

В Госдуму внесли законопроект, который отменяет налоги на ежемесячные выплаты семьям с первым или вторым ребенком.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, который освобождает от налогов семьи с детьми, сообщает РБК.

Речь идет о выплатах, которые получают семьи в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка. Законопроект предусматривает расширение перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц. Законодательная инициатива была одобрена Правительством 22 февраля.

В конце 2017 года Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах семьям при рождении или усыновлении первого ребенка. С 1 января 2018 года право на получение этих денег получили россияне, чей размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по региону. Выплаты предоставляются ежемесячно до достижения ребенком полутора лет.


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