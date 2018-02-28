В Казани подвели итоги посвященной безопасности на дорогах конференции

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Александр Елисеев). Сегодня в Казани завершила свою работу двухдневная V международная научно-практическая конференция ITS Forum-Kazan «Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: интеллектуальные транспортные системы и ситуационные центры».

Подводя итоги конференции, Премьер-министр РТ Алексей Песошин отметил, что в проекте резолюции конференции учтены все пожелания каждой секции. После этого он поставил на голосование вопрос о принятии документа.

«Если у кого-то из участников секций есть пожелания – вы можете внести их в резолюцию. Кто за? Против? Воздержался? Легитимно!» – с улыбкой сказал глава Правительства РТ.

Генеральный директор ассоциации «ЭРТИКО – ИТС Европа» Якоб Бангсгаард в своем выступлении сказал много хороших слов в адрес республики. «Татарстан – это ключ к развитию интеллектуальных транспортных систем», – заметил он.

Завершилась научно-практическая конференция вручением наград победителям хакатона.

«Выступления и дискуссии, прозвучавшие на конференции, показали, насколько тесно в современных условиях взаимосвязаны все сферы по обеспечению безопасности», – констатировал Песошин, закрывая конференцию.

Новые технологии для профилактики чрезвычайных ситуаций и оперативного реагирования внедряются в регионах России по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В течение нескольких лет учреждения, обеспечивающие безопасность населения, оснащены новой техникой, в работу внедрены информационные технологии и сервисы, благодаря чему время реагирования экстренных служб сократилось. Глава государства уверен, что необходимо и далее развивать системы профилактики, повышать мобильность служб МЧС, улучшать технологии предупреждения экстренных ситуаций, в том числе – с помощью космической навигационной системы ГЛОНАСС.