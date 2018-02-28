Жители Альметьевска смогут проконсультироваться по вопросам экологии

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). На вопросы граждан, касающиеся экологии и охраны природы, завтра, 1 марта, в Альметьевске ответят заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров и прокурор Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры Ильсур Гильмутдинов.
Прием будет проведен в 10 часов утра в Юго-Восточном территориальном управлении Минэкологии РТ (ул. Аминова, д. 9а), сообщает пресс-служба ведомства.
Записаться на прием к руководителям надзорных органов можно по телефону: 8 (8553) 33-03-26.