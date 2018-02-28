Фестиваль кряшенской культуры состоялся в Менделеевском районе РТ

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). В селе Старое Гришкино Менделеевского района Татарстана прошел фестиваль кряшенской культуры. На мероприятие съехались творческие коллективы из самого Менделеевска и деревень Брюшли, Тагаево, Мунайка, Сетяково. Об этом пишут «Менделеевские новости».





Хозяева праздника встречали гостей национальными угощениями и задорными песнями.



Каждый коллектив подготовил театрализованное шоу с элементами национальных праздников. Так, ансамбль «Карендэшлэр» Сетяковского клуба продемонстрировал зрителю песни и пляски Петрова дня – Питрау. Брюшлинцы остановили выбор на Торыйсыне (Троице), мунайкинцы – на Масленице.





Участница ансамбля «Бигэшкэй» – семиклассница Виктория Петрова рассказала перед выступлением, что продемонстрирует обычаи кряшенского празднования Пасхи. Девочка уверена, что все с детства должны знать свои традиции, потому что в них заключена душа народа.