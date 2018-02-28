Ученики детской музыкальной школы Казани взяли награды на фестивале в Сочи

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Учащиеся детской музыкальной школы № 4 Казани стали лауреатами I всероссийского конкурса-фестиваля «Сочи – карнавал искусств», сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Младший хор «Радужные нотки» стал лауреатом I степени. Арина Шебаршова и Егор Кошеваров признаны победителями в номинации «Инструментальное искусство» по классу фортепиано, а Зарина Сираева получила диплом лауреата III степени.

«После этого конкурса-фестиваля нас пригласили поучаствовать в конкурсе в Санкт-Петербурге. Нам с ребятами, конечно, хотелось бы поучаствовать уже в международном фестивале-конкурсе в Болгарии», – рассказала педагог «Радужных ноток» Алла Айдашева.

Всероссийский конкурс проходил в поселке Лоо с 22 по 25 февраля.