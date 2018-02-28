Казанское хореографическое училище отпразднует 25-летие

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Завтра, 1 марта, Казанское хореографическое училище отметить свой 25-й день рожденья. В день юбилея в училище пройдет капустник, на который соберутся ученики, преподаватели и именитые выпускники.

Как рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» директор училища Татьяна Шахнина, празднование пройдет в несколько этапов.

«Мы не могли пропустить 1 марта, день нашего основания, поэтому проведем его в особой, очень теплой и дружественной обстановке. Утром, как всегда, классика, уроки до 11 часов, и это без вариантов. В 12 часов наши детки соберутся в большом балетном зале на торжественную линейку, а после нее мы пригласим всех в наш собственный небольшой театр. Мы решили сделать просто веселый капустник. Посмеяться, может быть, даже и над собой, или рассказать в такой юмористической форме о наших проблемах, которых тоже хватает», – сообщила собеседница агентства.

Руководитель хореографического училища отметила, что юбилей будет праздноваться в несколько этапов. Если 1 марта праздник будет скорее внутренним, то для всех казанцев в мае организуют гала-концерт училища в дни Нуриевского фестиваля.

Казанское хореографическое училище было основано 1 марта 1993 года. С 1972 года в Казани существовало только хореографическое отделение в музыкальном училище имени И. Ахудеева. Сегодня казанские артисты работают на ведущих сценах России и зарубежья, учащиеся почти каждый вечер выходят на сцену Татарского театра оперы и балета имени М. Джалиля.