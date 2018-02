Ученые-палеонтологи узнали, что слоны и мамонты скрещивались между собой

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Палеонтологи из Гарвардского университета совместно с учеными из других стран пришли к выводу, что слоны и мамонты скрещивались между собой во время своих миграций с континента на континент.

Этот вывод ученые сделали, секвенировав и исследовав геномы мамонта, а также вымерших и современных слонов. О результатах исследований они рассказали в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет газета «Известия».

Исследователи установили, что вымершие мастодонты (Mammutidae) отделились от предков слонов примерно 20 – 30 млн лет назад. Кроме того, исследователи выяснили, что обитавшие в Северной Америке мамонты Колумба скрещивались с шерстистыми мамонтами, мигрировавшими туда с территории Евразии.

Наконец, в ходе исследований было установлено, что африканский лесной и африканский саванный слоны являются разными видами. Предки этих животных разделились примерно 2 – 3 млн лет назад.