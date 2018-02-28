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Татарстанские лыжники завоевали серебряные медали Кубка России

28 февраля 2018, 19:58

Спортсмены состязались в командном спринте свободным стилем.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Лыжники сборной Татарстана заняли второе место в командном спринте на Кубке России.

Мужская (Артем Николаев и Егор Казаринов) и женская (Диляра Сабирзянова и Жанна Муравьева) команды будут награждены серебряными медалями.

Кубок России проводится в качестве альтернативных соревнований для тех, кто не был допущен на Олимпийские игры в Пхенчхане. Состязания проходят под эгидой Международной федерации лыжных гонок и имеют статус международных.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что уроженка Нижнекамска Диляра Сабирзянова завоевала «серебро» в командном спринте.

 


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