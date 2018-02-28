В Нижнекамске отремонтируют четыре дворовых центра

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Четыре дворовых центра отремонтируют в Нижнекамске благодаря программе по капремонту подростковых клубов, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Программа по ремонту подростковых клубов является одной из республиканских социальных программ, направленных на создание условий для развития, самореализации и активного отдыха подрастающего поколения. Благодаря ей в Нижнекамске уже обновлены 12 дворовых клубов, из них три – в 2017 году.

Сейчас на объектах ведутся строительно-монтажные работы, ремонт центров планируется завершить до конца года.