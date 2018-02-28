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Культура

Фильм татарстанского режиссера переведут на арабский язык и покажут в Египте

28 февраля 2018, 22:06

На днях в Египте завершился II Асуанский международный фестиваль женского кино, в котором приняли участие кинематографисты из Татарстана.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Фильм «Халима» режиссера и сценариста Юлии Захаровой переведут на арабский язык и представят широкой публике в Египте, сообщает Минкультуры РТ.

На днях в Египте завершился II Асуанский международный фестиваль женского кино, в котором приняли участие кинематографисты из Татарстана.

В дни проведения Асуанского кинофестиваля был презентован Казанский международный фестиваль мусульманского кино. После презентации был показан фильм «Халима» Захаровой.

Также казанской делегации был представлен «египетский Никита Михалков» – режиссер, владелец кинопроизводящей компании Исмаила Мурада.


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