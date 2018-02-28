Суд оштрафовал «Новые технологии» за свалку бочек из-под нефтепродуктов

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). ООО «Новые технологии» оштрафовано на 350 тыс. рублей за грубое нарушение экологических норм, сообщил пресс-служба Минэкологии РТ.
На территории Альметьевского района инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии республики обнаружили свалку металлических бочек со следами нефтяного масла. В ходе расследования выяснилось, что найденная тара осталась от партии нефтепродуктов, приобретенной ООО «Новые технологии».
Эта организация не смогла подтвердить, что тара утилизирована безопасным для природы способом, и отказалась предоставить инспекторам-экологам нужную документацию. За невыполнение законных требований должностных лиц и за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства экологи составили административные протоколы на ООО «Новые технологии» и направили материалы дела в Альметьевский городской суд.
Суд вынес решение оштрафовать компанию и обязать ее ликвидировать свалку.