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Общество

Суд оштрафовал «Новые технологии» за свалку бочек из-под нефтепродуктов

28 февраля 2018, 21:52

Помимо выплаты штрафа суд обязал нарушившую закон компанию ликвидировать свалку.

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). ООО «Новые технологии» оштрафовано на 350 тыс. рублей за грубое нарушение экологических норм, сообщил пресс-служба Минэкологии РТ.

На территории Альметьевского района инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии республики обнаружили свалку металлических бочек со следами нефтяного масла. В ходе расследования выяснилось, что найденная тара осталась от партии нефтепродуктов, приобретенной ООО «Новые технологии».

Эта организация не смогла подтвердить, что тара утилизирована безопасным для природы способом, и отказалась предоставить инспекторам-экологам нужную документацию. За невыполнение законных требований должностных лиц и за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства экологи составили административные протоколы на ООО «Новые технологии» и направили материалы дела в Альметьевский городской суд.

Суд вынес решение оштрафовать компанию и обязать ее ликвидировать свалку.

 


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